Россияне запускали "Шахеды". О взрывах сообщали в пригороде Кривого Рога

Российская армия вечером 8 марта запускала ударные беспилотники с юга.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Детали: Поздно вечером военные сообщили, что несколько групп БПЛА из Херсона курсировали в направлении Кривого Рога.

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Позже корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога.

В 23:19 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА из Днепропетровской области, которые входят в Кировоградскую область, северо-западным курсом.

В 23:58 сообщили об отбое.