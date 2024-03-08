Россияне запускали "Шахеды". О взрывах сообщали в пригороде Кривого Рога
Пятница, 8 марта 2024, 23:43
Российская армия вечером 8 марта запускала ударные беспилотники с юга.
Источник: Воздушные силы, "Суспільне"
Детали: Поздно вечером военные сообщили, что несколько групп БПЛА из Херсона курсировали в направлении Кривого Рога.
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Позже корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога.
В 23:19 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА из Днепропетровской области, которые входят в Кировоградскую область, северо-западным курсом.
В 23:58 сообщили об отбое.
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