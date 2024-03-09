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Беспилотники атаковали Таганрог: целью стал авиазавод, где ремонтируют самолет А-50

Алена ИвашкивСуббота, 9 марта 2024, 05:01
Беспилотники атаковали Таганрог: целью стал авиазавод, где ремонтируют самолет А-50
Фото иллюстративное: Армия дронов

В ночь на 9 марта российские Таганрог и Курск подверглись атаке беспилотников. Пострадать мог Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева.

Источник: Astra, Mash, губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram, губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Детали: Местные жители сообщали о большом количестве дронов в небе над Таганрогом. 

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Люди слышали не менее пяти взрывов. По словам очевидцев, летели беспилотники со стороны моря. Кроме этого, работала ПВО.

Налет беспилотников длился более часа. Голубев назвал атаку "массированной" и заявил, что она была отражена силами ПВО.

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По его словам, ранения получил сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Местные телеграм-каналы пишут, что мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. 

В Курске местные власти также сообщили об атаке беспилотников. 

По словам Старовойта, обломки сбитого в Курске БпЛА упали на крышу поликлиники. Из-за угрозы взрыва эвакуированы пациенты реанимации соседней больницы.

Дополнено в 6:00: Минобороны России сообщило, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов: 1 над Белгородской областью, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской и 41 – над Ростовской областями.

Дополнено в 7.00: Российские военные блогеры считают, что целью массированной атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, который производит самолеты-амфибии Бе-200. Кроме того, в цехах завода сейчас ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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