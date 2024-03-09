РФ заявила о сбитии почти 50 беспилотников

Российское минобороны заявляет, якобы ночью на 9 марта сбили 47 БпЛА самолетного типа, которые атаковали объекты на территории РФ.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Россияне уверяют, якобы сбили 47 из 47 запущенных по России беспилотников.

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Они отчитались о сбитиях над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей.

Предыстория: В ночь на 9 марта в российские Таганрог и Курск подверглись атаке беспилотников. Пострадать мог Таганрогский авиационный научно-технический комплекс, где ремонтируют самолет А-50.