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Постпред Британии в ООН: России не удастся запугать украинцев ракетными ударами

Алена ИвашкивСуббота, 9 марта 2024, 06:26
Постпред Британии в ООН: России не удастся запугать украинцев ракетными ударами
Джеймс Кариуки, фото: Getty Images

Ракетными ударами по Украине России не удастся запугать украинцев и принудить их к капитуляции.

Источник: заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймса Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению обстрела российскими войсками Одессы, "Укринформ"

Детали: По его словам, действия России демонстрируют полное пренебрежение к международному праву и Уставу ООН. РФ пытается запугать Украину, ее жителей и тех, кто поддерживает Украину. Ей не удастся этого сделать.

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По его убеждению, украинцы показали, что не позволят принудить себя к сдаче: "Россия должна знать, что Соединенное Королевство гордится своей солидарностью с украинцами".

Он призвал Россию "вывести войска, прекратить кровопролитие и прекратить эту бессмысленную войну". 

Прямая речь: "Украина заслуживает справедливого и длительного мира, который будет уважать ее территориальную целостность. С нашей помощью именно этого Украина достигнет".

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Темы: РосcиявойнаВеликобритания
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