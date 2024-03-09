Постпред Британии в ООН: России не удастся запугать украинцев ракетными ударами

Ракетными ударами по Украине России не удастся запугать украинцев и принудить их к капитуляции.

Источник: заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймса Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению обстрела российскими войсками Одессы, "Укринформ"

Детали: По его словам, действия России демонстрируют полное пренебрежение к международному праву и Уставу ООН. РФ пытается запугать Украину, ее жителей и тех, кто поддерживает Украину. Ей не удастся этого сделать.

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По его убеждению, украинцы показали, что не позволят принудить себя к сдаче: "Россия должна знать, что Соединенное Королевство гордится своей солидарностью с украинцами".

Он призвал Россию "вывести войска, прекратить кровопролитие и прекратить эту бессмысленную войну".

Прямая речь: "Украина заслуживает справедливого и длительного мира, который будет уважать ее территориальную целостность. С нашей помощью именно этого Украина достигнет".