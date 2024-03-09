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На Новопавловском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 9 марта 2024, 19:13
На Новопавловском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу на Новопавловском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск, на Авдеевском отражено 11 атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 58 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Елино, Барановка, Блешня, Бучки Черниговской области; Волфино, Катериновка, Запселье, Порозок Сумской области; Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новосадово, Терны, Ямполовка, Николаевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское и Белогоровка Луганской области; Терны¸ Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волчье, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское, Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Максимильяновка, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Константиновка, Антоновка, Екатериновка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов, среди них город Херсон и Осокоровка, Берислав, Одрадокаменка, Токаревка, Антоновка, Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 средству противовоздушной обороны противника.

Темы: Генштабвойна
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