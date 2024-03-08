Российские войска за сутки на сутки нанесли 67 авиаударов – Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения, враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов с РСЗО.
Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 8 марта
Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе по двум Р-330Ж "Житель" и 1 составу боеприпасов противника".
Детали: В Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области.