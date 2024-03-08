ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Пятница, 8 марта 2024, 08:08
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 880 оккупантов, 25 артиллерийских систем и 19 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 422 310 (+880) человек,
- танков − 6 706 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 12 798 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 10 375 (+25) ед,
- РСЗО − 1 011 (+2) ед,
- средств ПВО − 704 (+3) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 998 (+35) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 598 (+66) ед,
- специальной техники − 1 656 (+9) ед.
Данные уточняются.