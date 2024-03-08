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ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем

Ирина БалачукПятница, 8 марта 2024, 08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 880 оккупантов, 25 артиллерийских систем и 19 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 422 310 (+880) человек,
  • танков − 6 706 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 798 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 10 375 (+25) ед,
  • РСЗО − 1 011 (+2) ед,
  • средств ПВО − 704 (+3) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 998 (+35) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 598 (+66) ед,
  • специальной техники − 1 656 (+9) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcияГенштаб
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