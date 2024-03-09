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Обстрелы Донетчины: погиб мужчина, 4 человека ранены

Катерина ТищенкоСуббота, 9 марта 2024, 21:01
Обстрелы Донетчины: погиб мужчина, 4 человека ранены
последствия обстрела Часового Яра, фото Донецкой ОГА

В субботу в результате обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области один гражданский человек погиб, четверо получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Один погиб и четверо ранены в результате атак российской армии на Донецкую область".

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Детали: Утром 9 марта армия РФ обстреляла с. Очеретино Покровского района. Вражеский снаряд разорвался недалеко от дома, в результате чего получил осколочное ранение мужчина 63-х лет. На момент взрыва местный находился в собственном дворе.

Вскоре оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района. Прямо на улице получил множественные осколочные ранения 46-летний мужчина. Очевидцы пытались сразу же оказать ему неотложную помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Уже в 15:30 состоялся обстрел с. Елизаветовка Марьинской МГ. В результате получила ранение женщина 68 лет, которую с огнестрельным осколочным ранением грудной клетки доставили в больницу.

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В то же время армия РФ ударила по с. Архангельское Очеретинской СГ. Неподалеку водоема получил телесные повреждения мужчина 57 лет. Указанные населенные пункты оккупанты атаковали из артиллерии.

В 17:20 оккупанты нанесли удар по г. Украинская Селидовской ОТГ, вероятно, с использованием РСЗО "Ураган". С минно-взрывной травмой и открытым переломом голени в больницу доставлена 29-летняя пострадавшая. Повреждены 3 многоэтажных дома и 3 частных домовладения.

Темы: Донецкая областьвойна
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