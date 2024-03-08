Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Источник: Минреинтеграции
Дословно министерство: "Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области".
Детали: Сообщается, что в общем планируют эвакуировать 28 детей.
Минреинтеграции отмечает, что эвакуированных детей вместе с сопровождающими лицами обеспечат бесплатным пристанищем в более безопасных регионах, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобным.
Эвакуация осуществляется бесплатно.
"Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", − отметили в министерстве.
Предыстория:
- Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что Совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин, расположенных на Купянском направлении.