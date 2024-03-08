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Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции

Ирина БалачукПятница, 8 марта 2024, 10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
Эвакуация. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: Минреинтеграции

Дословно министерство: "Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области".

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Детали: Сообщается, что в общем планируют эвакуировать 28 детей.

Минреинтеграции отмечает, что эвакуированных детей вместе с сопровождающими лицами обеспечат бесплатным пристанищем в более безопасных регионах, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобным.

Эвакуация осуществляется бесплатно.

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"Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", − отметили в министерстве.

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Темы: Донецкая областьэвакуациядети
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