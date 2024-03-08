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Оккупанты ранили четырех гражданских в Донецкой области

Татьяна ОлейникПятница, 8 марта 2024, 22:42
Оккупанты ранили четырех гражданских в Донецкой области
Фото - Донецкая областная прокуратура

Российские войска ранили четырех человек 8 марта в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "8 марта 2024 года армия РФ совершила артиллерийский обстрел поселка Южное Бахмутского района. Осколочное ранение получил 23-летний мужчина, находившийся во дворе. Ему оказана медицинская помощь.

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Также в г. Северске от попадания ударного FPV-дрона по гражданскому автомобилю получили телесные повреждения два человека: 64-летний водитель доставлен в больницу с ожогами в тяжелом состоянии, а его пассажир 85 лет – с контузией и ранением руки".

Детали: Также под прицел войск государства-агрессора попала деревня Бердичи Очеретинской ОТГ. Там ранили местную жительницу 68 лет. В момент атаки женщина находилась в подвале.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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