Россияне смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что вероятное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области, и добавляют, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.
Источник: ISW
Детали: Российское командование может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию в конце весны или летом 2024 года на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.
Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области, однако специалисты ISW продолжают оценивать, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.
В отчете отмечается, что украинские войска, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.
По сообщению, российские силы, включая элементы российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, Центральный военный округ [ЦВО]), привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) БТР к крупномасштабному механизированному штурму вблизи Тоненького 30 марта.
При этом, как отмечается, во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, а лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.
По мнению аналитиков, способность Украины защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери населенного пункта, является положительным показателем способности Украины защититься от будущих широкомасштабных российских атак и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года.
В то же время готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление является приоритетным для россиян.
Ключевые выводы ISW за 31 марта:
- Подконтрольная Кремлю Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП), как сообщается, приказала всем своим священнослужителям изменить литургию, включив в нее провоенные молитвы в поддержку захватнической войны России против Украины, и, вероятно, угрожает лишить сана священнослужителей РПЦ МП, которые не поддерживают войну.
- Руководство РПЦ МП усилило внутреннюю проверку священнослужителей РПЦ МП и, по сообщениям, лишило сана нескольких священнослужителей, которые отказались продвигать введенные Кремлем молитвы в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.
- В ночь с 30 на 31 марта Россия осуществила очередную серию ракетных ударов и ударов беспилотников, направленных преимущественно на украинскую энергетическую инфраструктуру, поскольку задержки с предоставлением помощи со стороны США в сфере безопасности продолжают ослаблять систему противовоздушной обороны Украины и позволяют России нанести значительный ущерб украинской энергосистеме.
- Украинские силы, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с момента начала кампании по захвату Авдеевки российскими войсками в конце октября 2023 года.
- Министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил 31 марта, что Франция предоставит Украине неопределенное количество зенитно-ракетных комплексов "Aster 30" и "сотни" бронемашин и другого оборудования.
- Президент России Владимир Путин подписал 31 марта запланированный указ о проведении в России полугодового весеннего военного призыва, во время которого с 1 апреля по 15 июля будут призваны 150 тысяч россиян.
- Как сообщается, российское военное командование назначило начальника штаба Сухопутных войск России генерал-полковника Александра Лапина командующим новосозданного Ленинградского военного округа (ЛВО).
- Кремль продолжает прилагать усилия для обеспечения выполнения российских федеральных законов в постсоветских странах.
- Российские власти задержали подозреваемых в терроризме в Республике Дагестан 31 марта.
- Войска РФ недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и к юго-западу от Донецка 31 марта.
- Российское правительство продолжает не выплачивать надлежащую компенсацию добровольцам и иррегулярным формированиям, воюющим в Украине, несмотря на недавно принятое новое законодательство, упрощающее предоставление статуса ветерана для этих военнослужащих и их семей.