Россияне смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что вероятное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области, и добавляют, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.

Источник: ISW

Детали: Российское командование может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию в конце весны или летом 2024 года на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

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Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области, однако специалисты ISW продолжают оценивать, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

В отчете отмечается, что украинские войска, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

По сообщению, российские силы, включая элементы российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, Центральный военный округ [ЦВО]), привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) БТР к крупномасштабному механизированному штурму вблизи Тоненького 30 марта.

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При этом, как отмечается, во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, а лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.

По мнению аналитиков, способность Украины защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери населенного пункта, является положительным показателем способности Украины защититься от будущих широкомасштабных российских атак и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года.

В то же время готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление является приоритетным для россиян.

Ключевые выводы ISW за 31 марта: