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Ночная атака россиян: вспыхнули пожары на энергообъектах Львовщины, Одесской области и Запорожья

Ирина БалачукЧетверг, 11 апреля 2024, 08:49
Ночная атака россиян: вспыхнули пожары на энергообъектах Львовщины, Одесской области и Запорожья
Фото ГСЧС

В результате российской массированной атаки вспыхнули пожары на энергетических объектах во Львовской, Одесской и Запорожский областях, на Николаевщине обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Ранее сообщалось об ударах оккупантов по энергетике Киевской и Харьковской областей.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, Силы обороны юга и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Ночью вражеские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция − в Червоноградском. Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные".

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Детали: По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме. 

Силы обороны юга сообщили, что в Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта − пожар оперативно потушили, люди не пострадали.

Дословно Силы обороны юга: "По Запорожской области враг направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было".

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Детали: В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.  

Отмечается, что боевая работа по воздушным целям оккупантов продолжалась более 5 часов − на юге страны уничтожили 21 дрон: 7 − в Одесской области, 8 − в Николаевской, по 3 − в Херсонской и Днепропетровской областях.

В ГСЧС сообщили, что с ночи на местах ликвидации последствий массированного обстрела работают более 200 спасателей, а также более сотни следователей, криминалистов и взрывотехников. 

 
Фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "По Харькову враг выпустил более 10 ракет, в некоторых районах города отсутствует электроснабжение. Ликвидация последствий обстрелов продолжается также в Одесской, Львовской, Запорожской и Киевской областях. Привлечен личный состав и техника ГСЧС из соседних регионов".

Детали: Сообщается, что спасатели готовы оперативно развернуть мобильные генераторные станции. На базе пожарно-спасательных частей и подразделений полиции работают Пункты несокрушимости − с электроэнергией и доступом к сети. В то же время отмечается, что вблизи мест ликвидации обстрелов может быть ограничено движение транспорта.

По данным ГСЧС, этой ночью обошлось без погибших и пострадавших.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что несколько воздушных целей врага защитники неба сбили и на Прикарпатье.

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Темы: Шахедракетный ударэнергетикаЛьвовщина
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