Журналист Bild: У Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T

Журналист Bild Юлиан Рёпке, который отслеживает боевые действия в Украине, заявил, что у Украины закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".

Источник: сообщение Рёпке

Детали: Рёпке написал, что несколько недель назад об этом уже предупреждал.

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"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал он.

Рьопке добавил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

As I said weeks ago (and almost no one believed me): Ukraine ran out of Patriot and Iris-T missiles. Also, most other stocks of air defense means are depleted or destroyed.

This, while we have hundreds of systems and thousands of missiles in our depots. No words. Just anger. pic.twitter.com/KyzteWpq1j ВИДЕО ДНЯ April 11, 2024

Обновлено: Позже Рёпке написал, что "не сказал бы, что Украина имеет ноль ракет к системам "Patriot". Он добавил, что "источник" сообщил ему текущее количество таких ракет две недели назад.

"Я, конечно, не буду его (количество - ред.) раскрывать. Но это количество было настолько малым, что сейчас оно, видимо, близко к нулю", - написал он.

To clarify, I would rather not say, Ukraine has ZERO Patriot PAC-2 and PAC-3 missiles.

A source told me the alleged exact current number two weeks ago. I won't reveal it, of course. But the number was so small, it must be close to nothing now. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024

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