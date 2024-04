Журналист Bild: У Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T

Журналист Bild Юлиан Рёпке, который отслеживает боевые действия в Украине, заявил, что у Украины закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".

Источник: сообщение Рёпке

Детали: Рёпке написал, что несколько недель назад об этом уже предупреждал.

"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал он.

Рьопке добавил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

As I said weeks ago (and almost no one believed me): Ukraine ran out of Patriot and Iris-T missiles. Also, most other stocks of air defense means are depleted or destroyed.

This, while we have hundreds of systems and thousands of missiles in our depots. No words. Just anger. pic.twitter.com/KyzteWpq1j