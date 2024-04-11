Журналист Bild: У Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T
Журналист Bild Юлиан Рёпке, который отслеживает боевые действия в Украине, заявил, что у Украины закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".
Источник: сообщение Рёпке
Детали: Рёпке написал, что несколько недель назад об этом уже предупреждал.
"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал он.
Рьопке добавил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.
As I said weeks ago (and almost no one believed me): Ukraine ran out of Patriot and Iris-T missiles. Also, most other stocks of air defense means are depleted or destroyed.
This, while we have hundreds of systems and thousands of missiles in our depots. No words. Just anger. pic.twitter.com/KyzteWpq1j— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: Позже Рёпке написал, что "не сказал бы, что Украина имеет ноль ракет к системам "Patriot". Он добавил, что "источник" сообщил ему текущее количество таких ракет две недели назад.
"Я, конечно, не буду его (количество - ред.) раскрывать. Но это количество было настолько малым, что сейчас оно, видимо, близко к нулю", - написал он.
To clarify, I would rather not say, Ukraine has ZERO Patriot PAC-2 and PAC-3 missiles.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024
A source told me the alleged exact current number two weeks ago. I won't reveal it, of course. But the number was so small, it must be close to nothing now.
Предыстория:
- В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины: противовоздушная оборона уничтожила 57 воздушных целей из 82, которыми атаковал враг.
- Воздушным силам удалось сбить 18 ракет из 42 запущенных. В частности, не удалось сбить 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
- В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.