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Журналист Bild: У Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T

Александр ШумилинЧетверг, 11 апреля 2024, 16:15
Журналист Bild: У Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T
Фото: Getty Images

Журналист Bild Юлиан Рёпке, который отслеживает боевые действия в Украине, заявил, что у Украины закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".

Источник: сообщение Рёпке

Детали: Рёпке написал, что несколько недель назад об этом уже предупреждал.

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"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал он.

Рьопке добавил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

Обновлено: Позже Рёпке написал, что "не сказал бы, что Украина имеет ноль ракет к системам "Patriot". Он добавил, что "источник" сообщил ему текущее количество таких ракет две недели назад.

"Я, конечно, не буду его (количество - ред.) раскрывать. Но это количество было настолько малым, что сейчас оно, видимо, близко к нулю", - написал он.

Предыстория:

  • В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины: противовоздушная оборона уничтожила 57 воздушных целей из 82, которыми атаковал враг.
  • Воздушным силам удалось сбить 18 ракет из 42 запущенных. В частности, не удалось сбить 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
  • В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Темы: ПВОУкраина
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