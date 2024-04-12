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Из Ливана выпустили по Израилю десятки ракет – ЦАХАЛ

Алена МазуренкоПятница, 12 апреля 2024, 20:50
Из Ливана выпустили по Израилю десятки ракет – ЦАХАЛ
скриншот

Вечером 12 апреля с территории Ливана по Израилю было зафиксировано по меньшей мере 40 пусков ракет. Ответственность за ракетный обстрел Галилейского полуострова взяла на себя группировка "Хезболла".

Источник: ЦАХАЛ, The Times of Israel

Дословно ЦАХАЛ: "После того, как недавно на севере Израиля прозвучали сирены, было идентифицировано около 40 пусков с ливанской территории, некоторые из них были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщается".

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Детали: Ранее вечером система противовоздушной обороны ЦАХАЛа успешно перехватила два взрывных БПЛА Хезболлы, которые пересекли ливанскую территорию и влетели на израильскую территорию.

Также было обнаружено несколько запусков, которые пересекли ливанскую территорию в направлении Рамот-Нафтали. О пострадавших не сообщалось.

За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана с целью устранения угрозы.

ВИДЕО ДНЯ

На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" перехватывают ракетный шквал.

AFP сообщает, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана на Израиль.

Темы: ИзраильЛиван
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