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З Лівану випустили по Ізраїлю десятки ракет – ЦАХАЛ

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 квітня 2024, 20:50
З Лівану випустили по Ізраїлю десятки ракет – ЦАХАЛ
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Ввечері 12 квітня з території Лівану по Ізраїлю було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет. Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання "Хезболла".

Джерело: ЦАХАЛThe Times of Israel

Дослівно ЦАХАЛ: "Після того, як нещодавно на півночі Ізраїлю пролунали сирени, було ідентифіковано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється".

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Деталі: Раніше ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію.

Також було виявлено кілька запусків, які перетнули ліванську територію в напрямку Рамот-Нафталі. Про постраждалих не повідомлялося.

За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці населених пунктів на півдні Лівану з метою усунення загрози.

ВІДЕО ДНЯ

На відеозаписах, розміщених в соціальних мережах, видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" перехоплюють ракетний шквал.

AFP повідомляє, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.

Теми: ІзраїльЛіван
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