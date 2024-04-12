З Лівану випустили по Ізраїлю десятки ракет – ЦАХАЛ
Ввечері 12 квітня з території Лівану по Ізраїлю було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет. Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання "Хезболла".
Джерело: ЦАХАЛ, The Times of Israel
Дослівно ЦАХАЛ: "Після того, як нещодавно на півночі Ізраїлю пролунали сирени, було ідентифіковано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється".
Деталі: Раніше ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію.
Також було виявлено кілька запусків, які перетнули ліванську територію в напрямку Рамот-Нафталі. Про постраждалих не повідомлялося.
За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці населених пунктів на півдні Лівану з метою усунення загрози.
На відеозаписах, розміщених в соціальних мережах, видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" перехоплюють ракетний шквал.
AFP повідомляє, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.
Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 12, 2024