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Иран начал атаку на Израиль, там ввели ограничения и закрыли воздушное пространство

Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 23:42
Иран начал атаку на Израиль, там ввели ограничения и закрыли воздушное пространство
представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, фото AFP via Getty Images

Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находится в полной боевой готовности и закрывает воздушное пространство.

Источник: The Times of Israel, OSINTtechnical, журналист Axios Барак Равид, CNN, ABC News

Детали: Сначала журналист Axios Барак Равид со ссылкой на четырех американских и израильских чиновников сообщил, что Иран начал атаку на Израиль, используя десятки беспилотников.

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Как сообщает OSINTtechnical, над южным Ираком зафиксировали на видео иранский ударный беспилотник, движущийся в направлении Израиля.

"Похоже, это Shahed-136, который активно используется россиянами против Украины", - говорится в сообщении.

Пара рейсов El Al в Тель-Авив из Таиланда вернулись обратно на фоне ожидаемого удара Ирана.

Обновлено: Позже представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в своем заявлении для прессы подтвердил, что десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в Израиль.

По его словам, израильские ВВС отслеживают беспилотники, которым понадобится несколько часов, чтобы достичь страны.

Хагари предупредил о возможных перебоях с GPS, поскольку военные работают над перехватом беспилотников.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что Исламская Республика запустила вторую волну беспилотников по Израилю.

Управление аэропортов Израиля заявило, что воздушное пространство страны будет закрыто из-за нападения Ирана. Подробностей относительно времени возобновления полетов пока нет.

Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором подтвердил начало атаки на Израиль, заявив, что это ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР, в том числе два генерала, в начале этого месяца.

КСИР заявляет, что нанесет удар по конкретным целям в Израиле с помощью десятков беспилотников и ракет, очевидно, крылатых.

Ранее представитель ЦАХАЛа Хагари объявил о новых ограничениях на проведение гражданских собраний на фоне угрозы нападения Ирана. Так, по всей стране запрещаются образовательные мероприятия и ограничиваются собрания до 1 000 человек.

Хагари также заявил, что израильская противовоздушная оборона "находится в состоянии боевой готовности" и "десятки самолетов готовы в небе".

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что США и другие союзники предоставили Израилю "новые возможности" для защиты от потенциальной иранской атаки, а также для реагирования на нее.

Вместе с тем, Иордания временно закрыла воздушное пространство, поскольку соседний Израиль находится в состоянии повышенной готовности к иранскому удару.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин будут присутствовать на встрече президента Джо Байдена с его командой национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, сообщили CNN официальные лица.

После полуночи 14 апреля стало известно, что израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана по Израилю.

По данным ABC News, Иран может запустить по Израилю от 400 до 500 беспилотников.

Что предшествовало: Байден возвращается в Вашингтон из Рехобот-Бич, штат Делавэр, в субботу, чтобы встретиться со своей командой из-за возможного удара Ирана по Израилю.

Темы: ИзраильИран
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