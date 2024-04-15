Призыв США не бить по российским НПЗ разозлил Зеленского - СМИ

Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которой призвала воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Washington Post

Детали: По словам собеседников издания, просьба Харрис "вызвала раздражение" у Зеленского и его помощников.

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Источники издания отметили, что украинский президент "отмахнулся" от этих рекомендаций, поскольку не был уверен, что это отражение консенсусной позиции администрации Джо Байдена.

Издание напоминает, что в последующие недели Вашингтон подтвердил это предупреждение в многочисленных беседах с украинской стороной. В частности, об этом заявляли высокопоставленные представители Пентагона и разведки США, а также советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, посетивший Киев в марте.

Однако после этого Украина нанесла удары по ряду российских объектов, включая атаку 2 апреля на третий по величине российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Татарстане.

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Американские чиновники утверждают, что поддержка мировых энергетических рынков для снижения инфляции является приоритетом для администрации Байдена перед президентскими выборами.

Но, по их словам, это также важно для сохранения поддержки украинских военных усилий в Европе.

"Повышение цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине", – сказал американский чиновник.

В США также сомневаются в военной выгоде от этих украинских атак. В частности, американские военные считают, что удары мало уменьшают боеспособность России и привели к массированной ракетной атаке на украинскую электросеть, которая наносит Украине гораздо больший вред, чем удары по НПЗ нанесли России.

Издание отмечает, что позиция США относительно ударов по российским НПЗ возмутила Украину, которая считает такие действия справедливыми, учитывая непрекращающиеся атаки России по украинской территории.

Украинские официальные лица считают эти атаки необходимыми для того, чтобы повысить цену российской агрессии и подчеркнуть, что российское общество не будет в безопасности, пока не закончится развязанная РФ война.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин критически высказался об ударах по НПЗ, поставив под сомнение их влияние на ход войны.

В то же время в Европе считают, что Украина имеет право бить по российским НПЗ. В частности, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что считает атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы оправданными, если они помогают уменьшить российские доходы и затрудняют России ведение войны.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил после последней атаки РФ, что Украина имеет право бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право наносить удары по "легитимным военным целям" за своими пределами.