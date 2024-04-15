Зеленский: Израиль и Украина – не члены НАТО, но для защиты от террора нужна лишь воля

Пезидент Владимир Зеленский провел аналогию между Израилем и Украиной, которые не являются членами НАТО, и призвал международных партнеров усилить усилия против российского террора, и ускорить предоставление ПВО нашей стране.

Источник: глава государства в Telegram по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего

Прямая речь: "Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения.

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Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли".

Детали: Отмечается, что заседание Ставки 15 апреля было по двум важнейшим темам сейчас: фронт и энергетика.

Зеленский заслушал доклады военного руководства, данные разведок и доклады представителей энергетической отрасли.

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Что предшествовало: В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.

Военные США заявили, что уничтожили более 80 беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые атаковали Израиль из Ирана и Йемена.

Великобритания подтвердила, что помогала Израилю сбивать беспилотники во время атаки Ирана.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине, чтобы избежать "прямого столкновения войск НАТО с армией РФ".