"Искандерами" по Чернигову: оккупанты убили 17 человек, более 60 − ранили

17 человек погибли и по меньшей мере 60 получили ранения в результате утреннего удара россиян по городу Чернигов.

Источник: глава МВД Игорь Клименко и и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в Telegram, советник начальник Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире маорфона новостей

Прямая речь Клименко: "13 погибших и более 60 травмированных в Чернигове. Среди пострадавших − двое детей (по данным заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы, среди раненых трое детей − ред)".

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Прямая речь советника начальника Черниговской ОВА Андрея Подорвана: "Буквально несколько минут назад мне сообщили, что количество погибших возросло до 14, также свыше 60 людей получили ранения разной степени. Среди них 3 детей. Несколько десятков человек госпитализированы".

Обновлено: Позже спасатели сообщили, что в Чернигове в результате атаки погибли 17 человек, в том числе 2 человека умерли в больнице.

Кроме того, 60 человек пострадали, из них 3 ребенка. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

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Фото из Telegram и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако

Детали: Клименко добавил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Полицейские осуществляют поквартирный обход поврежденных домов, помогают раненым, работают психологи.

Фото ГСЧС

"Сотрудники органов и подразделений системы МВД в Черниговской области организовали сдачу крови для нужд травмированных", − добавил Клименко.

Фото ГСЧС

Среди погибших в результате российского обстрела − 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаец. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.

По словам Подорвана, повреждено здание бывшего отеля, который последние годы не работал. Также рядом повреждены несколько многоэтажек − вынесены окна, посечены фасады.

Пострадала местная больница, повреждены десятки авто, которые были вблизи места удара, и один из корпусов высшего учебного заведения.

Также есть информация о нескольких пропавших без вести.

Фото из Telegram и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако добавил, что, по предварительным данным, повреждены 16 домов − в них преимущественно повылетали окна.

Фото из Telegram и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако

Нарез продолжается обход и обследование квартир, проходит проверка сетей.

Фото из Telegram и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако

"Ориентировочно после 17:00 планируем восстановить подачу электричества и газа", − сообщил Ломако.

Фото из Telegram и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако

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