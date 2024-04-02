В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Представитель Евросоюза объяснил, что российские удары по плотинам и электростанциям в Украине - это ответ лидера РФ Владимира Путина тем, кто до сих пор верит в возможность договориться с ним о мире.

Источник: представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, ЕС пристально следит за продолжением и усилением российской агрессии против Украины в последние дни, когда Россия продолжила терроризировать украинский народ, осуществляя масштабные атаки с использованием сотен ракет и дронов против мирных городов и все больше – против критической энергетической инфраструктуры.

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"Это то, что мы решительно осуждаем. Мы призываем Россию прекратить эти действия, так же как мы призываем Россию прекратить свою агрессию вообще. Это жестокая война против мирных людей Украины", – заявил Стано.

"Это показывает природу этой агрессии. Это также ответ Путина всем, кто до сих пор думает, что мир с ним возможен. Это модель того, как он отвечает на любые усилия по миру, на любые дискуссии о мире на различных международных площадках – просто наращивая жестокость, с которой он терроризирует мирное население", – подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что преднамеренные атаки против гражданских целей – это военные преступления, и ЕС будет продолжать поддержку Украины.

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"Это лишь укрепляет нашу решимость продолжать поддержку Украины", – заявил Стано.

Напомним: В Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.