МО РФ: Этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России

В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По информации российских военных, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА.

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Из них двадцать шесть - над территорией Белгородской области;

десять - над территорией Брянской области;

восемь - над территорией Курской области;

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два - над Тульской областью;

по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.