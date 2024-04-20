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МО РФ: Этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 07:24
МО РФ: Этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России
фото: РосСМИ

В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По информации российских военных, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА. 

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Из них двадцать шесть - над территорией Белгородской области; 

десять - над территорией Брянской области; 

восемь - над территорией Курской области; 

ВИДЕО ДНЯ

два - над Тульской областью; 

по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Темы: Росcиябеспилотники
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