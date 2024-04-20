МО РФ: Этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России
Суббота, 20 апреля 2024, 07:24
В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей.
Источник: Минобороны РФ
Детали: По информации российских военных, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА.
Реклама:
Из них двадцать шесть - над территорией Белгородской области;
десять - над территорией Брянской области;
восемь - над территорией Курской области;
ВИДЕО ДНЯ
два - над Тульской областью;
по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.