ISW: Россияне могут усилить атаки, пользуясь "окном" до прибытия помощи США
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики могут усилить атаки, используя "окно" (временной промежуток – ред.) до прибытия новой помощи по безопасности Украине от США.
Источник: ISW
Детали: Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о дополнительных ассигнованиях, предусматривающий выделение Украине около 60 миллиардов долларов помощи.
Теперь законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент (США Джо Байден – ред.), прежде чем помощь начнет поступать.
Эти требования, а также логистика доставки американской помощи к линии фронта в Украине, вероятно, будут означать, что предоставленная помощь не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель.
"Таким образом, ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться временным окном до прибытия новой помощи от США", – говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи по безопасности от США, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления возобновленной помощи от США.
В обзоре добавляют: "Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, принимая на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпанием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что вскоре поступят новые запасы материальных средств".
Эксперты предполагают, что оккупанты, вероятно, активизируют наступательные операции, ракетные удары и удары с беспилотников в течение следующих недель, чтобы воспользоваться закрывающимся "окном" в связи с украинскими материально-техническими ограничениями.
Кроме того, российские войска продолжают, а в некоторых районах интенсифицировали наступательные операции, вероятно, чтобы воспользоваться аномально сухими весенними условиями и постоянным дефицитом украинских материальных средств до прибытия обещанной западной помощи в сфере безопасности.
Вместе с тем, указывают специалисты, российские войска достигли лишь тактических успехов за последние 6 месяцев ухудшения ситуации в Украине и вряд ли смогут достичь прорыва, который бы разрушил линию фронта.
Однако захватчики все еще могут достичь оперативно значимых успехов в течение ближайших недель, отдавая предпочтение тем участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, в частности, к западу от Авдеевки, или участкам фронта, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимых целей, как, например, у Часового Яра.
К июню 2024 года Украина, вероятно, будет находиться в значительно лучшей оперативной позиции, несмотря на задержки с прибытием американской помощи по безопасности на фронт, и российское военное командование, по-видимому, рассмотрит возможность внесения существенных изменений в широкомасштабную наступательную операцию, которую оно планирует начать в июне, хотя она все же может идти по плану.
В последние месяцы из-за неопределенности относительно возобновления американской помощи Украине ISW рассматривал очень широкий диапазон прогнозов – от наиболее благоприятных до наиболее опасных возможных последствий.
ISW, вероятно, будет сужать этот диапазон в ближайшие месяцы, поскольку последствия западной помощи Украине в сфере безопасности станут более понятными, а Кремль будет решать, как на них реагировать.
Ключевые выводы ISW за 20 апреля:
- Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине на сумму около 60 миллиардов долларов. Теперь законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом, прежде чем помощь начнет поступать.
- Эти требования, а также логистика транспортировки американской помощи к линии фронта в Украине, вероятно, будут означать, что эта помощь не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. Таким образом, ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться временным окном до прибытия вооружения от США.
- Украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи по безопасности от США, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления возобновленной американской помощи.
- Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в течение следующих недель, чтобы воспользоваться закрывающимся "окном" в связи с ограниченными материально-техническими возможностями Украины.
- К июню 2024 года Украина, по-видимому, будет находиться в значительно лучшем оперативном положении, несмотря на задержки с прибытием американской помощи по безопасности на фронт, а российское военное командование, вероятно, рассмотрит возможность внесения существенных изменений в широкомасштабную наступательную операцию, которую оно планирует начать в июне, хотя она все же может продолжаться согласно плану.
- Вероятное возобновление помощи по безопасности Украине со стороны США является важным поворотным моментом в войне в Украине, но Кремль, Запад и Украина все еще должны принять дополнительные решения, которые будут определять характер и результат боевых действий.
- Как сообщается, в ночь с 19 на 20 апреля украинские силы осуществили успешные удары с беспилотников по нескольким объектам энергетической инфраструктуры и топливному хранилищу на территории России.
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