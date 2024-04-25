Силам обороны нужно скоординировать удары ATACMS с наземными операциями – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и складам РФ. Однако для Украины они будут иметь оперативное значение при условии усиления этих ударов наземными операциями Сил обороны.

Источник: ISW

Детали: Президент США Джо Байден объявил 24 апреля, что США начнут отправлять военную технику в Украину "через несколько часов" после подписания законопроекта, который предусматривает предоставление Украине помощи на сумму около 60 млрд долларов.

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Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины 24 апреля после того, как Сенат США принял его вечером 23 апреля, а Палата представителей Конгресса США – 20 апреля, и Байден отметил необходимость предоставления военной помощи Украине как можно быстрее.

Пентагон объявил, что первый транш американской военной помощи, предусмотренный этим законопроектом, составляет 1 миллиард долларов.

Аналитики отмечают, что американская помощь по безопасности может прибыть на линию фронта в Украине в течение следующих нескольких недель, то есть раньше, чем ожидает российская сторона.

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"Ситуация на поле боя будет продолжать ухудшаться до тех пор, пока украинские силы не смогут получить и использовать достаточное количество военной техники, и в ближайшей перспективе украинским войскам, возможно, все еще будет трудно защищаться от российских войск вблизи Часового Яра и к северо-западу от Авдеевки", – говорится в отчете.

Эксперты отмечают: поступление ракет большой дальности ATACMS в достаточном количестве позволит украинским войскам ослабить российскую логистику и угрожать российским аэродромам в глубоком тылу, хотя месяцы задержки, возможно, дали российским военным время подготовиться к угрозам, которые будет представлять Украина при наличии ракет ATACMS.

Кроме того, появление ракет большой дальности ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и заставить российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.

Российские войска, возможно, уже адаптировались к потенциальным новым украинским ударным возможностям после использования ATACMS в октябре 2023 года, хотя остается непонятным, достаточно ли укреплены или рассредоточены склады боеприпасов оккупантов.

В обзоре напоминают, что прибытие HIMARS в Украину в июне 2022 года позволило украинским войскам провести оперативно важную кампанию по перехвату в поддержку контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях и заставило российское командование расширить российскую логистику вдоль более длинных наземных линий связи, что в результате усложнило российское обеспечение боеприпасами и материалами.

Ввиду этого, специалисты указывают, что украинские удары по российским объектам логистики или российской авиации в глубоком тылу, вероятно, будут иметь оперативное значение, но только если украинские силы успешно скоординируют их с наземными операциями, чтобы использовать ослабленные российские возможности в результате ударов.

Ключевые выводы ISW за 24 апреля: