На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб

В воскресенье на Авдеевском направлении защитники отразили 40 вражеских атак, всего на фронте произошло 112 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 112 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Большая Писаревка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области; Искрисковщина, Басовка Сумской области.

На Купянском направлении украинскими воинами отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражено 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клещеевка, Новый, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 40 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области, где враг пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди которых Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.