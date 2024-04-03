Столтенберг: Мы должны обеспечить надежную поддержку Украины на перспективу
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса должны обеспечить надежную поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Прямая речь генсека НАТО: "Мы должны изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую поддержку безопасности Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому мы полагаемся меньше на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обещания".
Детали: Он добавил, что в связи с этим министры обсудят, каким образом НАТО может продемонстрировать большую ответственность в координировании предоставления военного оборудования и обучения для Украины.
Также стороны будут говорить о "многолетних финансовых обязательствах, чтобы сохранять нашу поддержку".
Столтенберг отметил, что эта министерская встреча станет возможностью для установления консенсуса по этим вопросам на фоне подготовки к саммиту в Вашингтоне.
Предыстория:
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.
- Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО.