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Столтенберг: Мы должны обеспечить надежную поддержку Украины на перспективу

Ирина Балачук, Иванна КостинаСреда, 3 апреля 2024, 13:25
Столтенберг: Мы должны обеспечить надежную поддержку Украины на перспективу
Йенс Столтенберг. Фото ОП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса должны обеспечить надежную поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Прямая речь генсека НАТО: "Мы должны изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую поддержку безопасности Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому мы полагаемся меньше на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обещания".

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Детали: Он добавил, что в связи с этим министры обсудят, каким образом НАТО может продемонстрировать большую ответственность в координировании предоставления военного оборудования и обучения для Украины.

Также стороны будут говорить о "многолетних финансовых обязательствах, чтобы сохранять нашу поддержку".

Столтенберг отметил, что эта министерская встреча станет возможностью для установления консенсуса по этим вопросам на фоне подготовки к саммиту в Вашингтоне.

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Предыстория:

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.
  • Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО.

Темы: НАТОпомощь Украине
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