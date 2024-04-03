Британия будет призывать НАТО совместно закупать ракеты и снаряды для Украины

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон планирует призвать членов НАТО увеличить расходы, производство и предоставление услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и угроз международной стабильности, а также совместно закупать снаряды и ракеты для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Великобритании

Детали: Сообщается, что Кэмерон на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе планирует подчеркнуть необходимость продолжения поддержки Украины, которая, по его словам, сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.

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Дословно из сообщения МИД Британии: "Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил".

В британском МИД отмечают, что все члены Альянса согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и что Великобритания будет продолжать работать над тем, чтобы Киев делал значимые шаги к членству.

"Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне.

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Члены Альянса должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", − подчеркнул Кэмерон.

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