Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия будет призывать НАТО совместно закупать ракеты и снаряды для Украины

Ирина Балачук, Иванна КостинаСреда, 3 апреля 2024, 10:17
Британия будет призывать НАТО совместно закупать ракеты и снаряды для Украины
Дэвид Кэмерон. Фото из Facebook

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон планирует призвать членов НАТО увеличить расходы, производство и предоставление услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и угроз международной стабильности, а также совместно закупать снаряды и ракеты для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Великобритании

Детали: Сообщается, что Кэмерон на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе планирует подчеркнуть необходимость продолжения поддержки Украины, которая, по его словам, сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.

Реклама:

Дословно из сообщения МИД Британии: "Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил".

В британском МИД отмечают, что все члены Альянса согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и что Великобритания будет продолжать работать над тем, чтобы Киев делал значимые шаги к членству.

"Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне.

ВИДЕО ДНЯ

Члены Альянса должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", − подчеркнул Кэмерон.

Предыстория:

  • Ранее министры иностранных дел Германии, Польши и Франции заявили, что европейские союзники НАТО должны брать на себя больше ответственности за оборону континента.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Темы: ВеликобританияНАТОпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Великобритания
Страны Балтии призвали НАТО дать Украине четкий путь к членству и не допустить победы РФ
Британская разведка показала последствия атаки Украины по Севастополю 24 марта
В британской армии военным впервые разрешили носить усы и бороды
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: