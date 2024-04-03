Британия будет призывать НАТО совместно закупать ракеты и снаряды для Украины
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон планирует призвать членов НАТО увеличить расходы, производство и предоставление услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и угроз международной стабильности, а также совместно закупать снаряды и ракеты для Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Великобритании
Детали: Сообщается, что Кэмерон на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе планирует подчеркнуть необходимость продолжения поддержки Украины, которая, по его словам, сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.
Дословно из сообщения МИД Британии: "Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил".
В британском МИД отмечают, что все члены Альянса согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и что Великобритания будет продолжать работать над тем, чтобы Киев делал значимые шаги к членству.
"Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне.
Члены Альянса должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", − подчеркнул Кэмерон.
Предыстория:
- Ранее министры иностранных дел Германии, Польши и Франции заявили, что европейские союзники НАТО должны брать на себя больше ответственности за оборону континента.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.