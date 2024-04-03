США против отправки американских войск в Украину - Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что руководство США не поддерживает отправку своих войск в Украину.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу LCI, текст которого приводит пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, исключают ли в США отправку американских войск в Украину, Блинкен ответил утвердительно.

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Также у госсекретаря спросили, потребует ли решение отдельных стран о потенциальной отправке войск в Украину консенсуса со стороны НАТО, на что он ответил: "я воздержусь от гипотез на будущее, но наша политика очень четкая".

"Политика президента Байдена четкая. Американских войск на украинской земле не будет", – подчеркнул он.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

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Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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