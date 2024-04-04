По Украине снова распространялась тревога, в Харькове звучали взрывы
Власти Украины объявляли о воздушной тревоге в восточных и центральных областях, в Харькове слышали звук взрыва. Опасность продолжалась около 1 часа.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, корреспондент "Украинской правды" из Харькова, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"
Детали: Корреспондент "Украинской правды" сообщил, что в Харькове во время тревоги слышали звук взрыва.
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире марафона новостей сообщил, что под обед слышали два взрыва в городе.
Прямая речь Терехова: "Только что прозвучало два мощных взрыва возле Харькова. На этой локации (мэр находится на одном из мест попадания "Шахедов" ночью 4 апреля, где продолжается ликвидация последствий удара − ред.) это было очень слышно".
Прямая речь главы ОВА Олега Синегубова: "Харьков и область: оккупанты наносят удары!"
Обновлено: В 13:34 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 1 часа.
Сейчас еще сохраняется угроза для Днепровской, Донецкой и Запорожской областей.
Предыстория:
- Утром 4 апреля в части Украины уже звучала тревога.
- Ночью 4 апреля оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову − убили 4 человека и ранили еще по меньшей мере 12. В городе зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.
- В общем ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.