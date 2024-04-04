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По Украине снова распространялась тревога, в Харькове звучали взрывы

Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 13:36
По Украине снова распространялась тревога, в Харькове звучали взрывы
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли о воздушной тревоге в восточных и центральных областях, в Харькове слышали звук взрыва. Опасность продолжалась около 1 часа.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, корреспондент "Украинской правды" из Харькова, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram 

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

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Детали: Корреспондент "Украинской правды" сообщил, что в Харькове во время тревоги слышали звук взрыва.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире марафона новостей сообщил, что под обед слышали два взрыва в городе.

Прямая речь Терехова: "Только что прозвучало два мощных взрыва возле Харькова. На этой локации (мэр находится на одном из мест попадания "Шахедов" ночью 4 апреля, где продолжается ликвидация последствий удара − ред.) это было очень слышно".

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Прямая речь главы ОВА Олега Синегубова: "Харьков и область: оккупанты наносят удары!"

Обновлено: В 13:34 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 1 часа.

Сейчас еще сохраняется угроза для Днепровской, Донецкой и Запорожской областей.

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Темы: Харьковвоздушная тревогавзрыв
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