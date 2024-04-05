Пентагон: США не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории

Соединенные Штаты не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории, сосредотачиваясь на том, чтобы ВСУ имели все необходимое для обороны и защиты собственной страны.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, "Укринформ"

Прямая речь: "Помощь, которую мы предоставляем Украине, предназначена для того, чтобы она могла защитить и вернуть свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этих пределов".

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