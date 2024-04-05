Пентагон: США не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории
Пятница, 5 апреля 2024, 00:21
Соединенные Штаты не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории, сосредотачиваясь на том, чтобы ВСУ имели все необходимое для обороны и защиты собственной страны.
Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, "Укринформ"
Прямая речь: "Помощь, которую мы предоставляем Украине, предназначена для того, чтобы она могла защитить и вернуть свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этих пределов".
Реклама: