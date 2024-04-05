Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: США не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории

Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 00:21
Пентагон: США не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории
Здание Пентагона, фото: Википедия

Соединенные Штаты не обеспечивают Украину возможностями для ударов вне своей территории, сосредотачиваясь на том, чтобы ВСУ имели все необходимое для обороны и защиты собственной страны.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, "Укринформ"

Прямая речь: "Помощь, которую мы предоставляем Украине, предназначена для того, чтобы она могла защитить и вернуть свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этих пределов".

Реклама:
Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
США
Конгрессвумен Спартц не поддержит законопроект с помощью для Украины - WSJ
Советник Байдена Салливан отложил зарубежный визит из-за травмы
СМИ: Голосование за помощь Украине в Конгрессе США могут перенести еще на несколько недель
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: