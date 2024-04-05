В Черном море возле Румынии нашли лодку, похожую на морской дрон
У берегов Румынии в Черном море нашли загадочную лодку. Похоже, что она была переоборудована в морской дрон.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Детали: Два дня назад румынские пограничники заметили в море в районе населенного пункта Тузла перевернутую лодку. На место вызвали судно морской спасательной службы Румынии, которое отбуксировало находку в порт Констанцы, где ее начали обследовать специалисты различных служб.
Осведомленные с расследованием источники сообщили Digi24, что это бывший катер поисково-спасательной службы весом около 3 тонн, который переделали для каких-то военных целей. В носовой части обнаружили антенну для глушения сигналов, рядом могло быть прикреплено взрывное устройство.
Лодку якобы отвезли на военный полигон в Капу Мидия.
Напомним: В Молдове 4 апреля нашли очередные обломки "Шахеда" у границы с Украиной.
В прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.