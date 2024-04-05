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В Черном море возле Румынии нашли лодку, похожую на морской дрон

Мария Емец, Евгений КизиловПятница, 5 апреля 2024, 17:07
В Черном море возле Румынии нашли лодку, похожую на морской дрон
фото: скриншот видео Digi24

У берегов Румынии в Черном море нашли загадочную лодку. Похоже, что она была переоборудована в морской дрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Два дня назад румынские пограничники заметили в море в районе населенного пункта Тузла перевернутую лодку. На место вызвали судно морской спасательной службы Румынии, которое отбуксировало находку в порт Констанцы, где ее начали обследовать специалисты различных служб.

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Осведомленные с расследованием источники сообщили Digi24, что это бывший катер поисково-спасательной службы весом около 3 тонн, который переделали для каких-то военных целей. В носовой части обнаружили антенну для глушения сигналов, рядом могло быть прикреплено взрывное устройство.

Лодку якобы отвезли на военный полигон в Капу Мидия.

Напомним: В Молдове 4 апреля нашли очередные обломки "Шахеда" у границы с Украиной.

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В прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

Темы: РумынияЧерное моребеспилотники
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