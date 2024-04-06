Преступники "ЧВК Вагнер" начали масштабную вербовку украинцев на временно оккупированных территориях на войну в Африке.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Речь идет о мужчинах в возрасте от 22 до 50 лет. Им обещают зарплаты в 240 тысяч рублей при условии подписания контракта на полгода. В Африке пленникам придется, кроме того, что воевать, еще и заниматься добычей полезных ископаемых.

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Вагнеровцы были в Африке еще в 2017 году. Аргументировали свое присутствие там "искренним" желанием бороться с американскими влияниями на континенте.

Россия известна своими постоянными войнами во многих странах мира и тем, что не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристские объединения.