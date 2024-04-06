Давление через повестку: "Медиарух" требует открыть производство в отношении сотрудников СБУ и ТЦК
"Медиарух" требует открыть уголовное производство в отношении сотрудников СБУ и ТЦК из-за инцидента с журналистом "Слідство.Інфо".
Источник: заявление "Медиаруха", направленное президенту Владимиру Зеленскому, главе СБУ Василию Малюку, генпрокурору Андрею Костину, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому
Дословно: "Мы, украинские журналисты и медийные организации, участники Медиаруха, обращаемся к вам с требованием установить справедливость и защитить права журналистов в Украине. Ситуация, сложившаяся с преследованием журналиста-расследователя "Слідства.інфо" Евгения Шульгата вызывает серьезное беспокойство относительно возможного злоупотребления служебным положением и препятствования журналистской деятельности со стороны СБУ, а также использования военных как инструмента для прекращения журналистских расследований".
Детали: Журналисты требуют:
- Немедленно открыть уголовное производство по фактам возможного злоупотребления служебным положением, незаконной слежки и препятствования журналистской деятельности со стороны сотрудников СБУ и ТЦК.
- Осуществить тщательное и оперативное расследование обстоятельств дела, в частности роли сотрудников СБУ и ТЦК в этом инциденте.
- Обеспечить надежную защиту прав журналистов и их безопасность в процессе выполнения профессиональных обязанностей.
В заявлении отмечается, что обстоятельства инцидента указывают на попытку СБУ использовать служебное положение с целью препятствования деятельности журналиста, который освещал факты, потенциально неудобные для руководства СБУ. При этом журналисты подчеркивают, что осознают необходимость каждого гражданина вносить вклад в защиту Украины, а четверо из шестнадцати сотрудников "Слідства.інфо" получили повестки и присоединились к рядам ВСУ.
В заявлении также сообщается, что на днях неизвестные обратились в Государственное бюро расследований, чтобы то проверило работу одного из Винницких ТЦК. Якобы военкомат плохо работает и не мобилизует главного редактора движения "Чесно" – Александра Салиженко.
Кроме того, журналисты напомнили, что в конце декабря 2023-го года работники Департамента СБУ по защите Национальной государственности вели видеонаблюдение за журналистами издания Bihus.info.
Справочно: "Медиарух" - сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. "Медиарух" был основан 5 февраля 2019 года. Он объединяет более 70 участников.
Предыстория:
- Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.
- 6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку. С представителями ТЦК, вероятно, был Алексей Владимирович Биленко, который работает в департаменте кибербезопасности СБУ и является человеком, близким к Витюку.
- Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", относительно попыток вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.