Давление через повестку: "Медиарух" требует открыть производство в отношении сотрудников СБУ и ТЦК

"Медиарух" требует открыть уголовное производство в отношении сотрудников СБУ и ТЦК из-за инцидента с журналистом "Слідство.Інфо".

Источник: заявление "Медиаруха", направленное президенту Владимиру Зеленскому, главе СБУ Василию Малюку, генпрокурору Андрею Костину, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому

Дословно: "Мы, украинские журналисты и медийные организации, участники Медиаруха, обращаемся к вам с требованием установить справедливость и защитить права журналистов в Украине. Ситуация, сложившаяся с преследованием журналиста-расследователя "Слідства.інфо" Евгения Шульгата вызывает серьезное беспокойство относительно возможного злоупотребления служебным положением и препятствования журналистской деятельности со стороны СБУ, а также использования военных как инструмента для прекращения журналистских расследований".

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Детали: Журналисты требуют:

Немедленно открыть уголовное производство по фактам возможного злоупотребления служебным положением, незаконной слежки и препятствования журналистской деятельности со стороны сотрудников СБУ и ТЦК.

Осуществить тщательное и оперативное расследование обстоятельств дела, в частности роли сотрудников СБУ и ТЦК в этом инциденте.

Обеспечить надежную защиту прав журналистов и их безопасность в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

В заявлении отмечается, что обстоятельства инцидента указывают на попытку СБУ использовать служебное положение с целью препятствования деятельности журналиста, который освещал факты, потенциально неудобные для руководства СБУ. При этом журналисты подчеркивают, что осознают необходимость каждого гражданина вносить вклад в защиту Украины, а четверо из шестнадцати сотрудников "Слідства.інфо" получили повестки и присоединились к рядам ВСУ.

В заявлении также сообщается, что на днях неизвестные обратились в Государственное бюро расследований, чтобы то проверило работу одного из Винницких ТЦК. Якобы военкомат плохо работает и не мобилизует главного редактора движения "Чесно" – Александра Салиженко.

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Кроме того, журналисты напомнили, что в конце декабря 2023-го года работники Департамента СБУ по защите Национальной государственности вели видеонаблюдение за журналистами издания Bihus.info.

Справочно: "Медиарух" - сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. "Медиарух" был основан 5 февраля 2019 года. Он объединяет более 70 участников.

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