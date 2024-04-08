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Регистрацию прокремлевской партии Alt-Info аннулировали в Грузии

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 19:02
Регистрацию прокремлевской партии Alt-Info аннулировали в Грузии
Лидеры Alt-Info на Красной площади в Москве. фото из открытых источников

Национальное агентство публичного реестра Грузии решило аннулировать регистрацию прокремлевской политической партии Alt-Info после выявленных во время этой процедуры нарушений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.new

Детали: Решение об аннулировании регистрации Alt-Info ("Консервативное движение") грузинский государственный реестр принял после обращения Антикоррупционного бюро. Основаниями для этого стали многочисленные нарушения во время процедуры регистрации.

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Среди прочего, генеральный секретарь партии не подписал поданное на регистрацию заявление, список членов Alt-Info не содержал номеров удостоверений личности, в документах партия называлась по-разному, а также были несоответствия в поданном на регистрацию эскизе эмблемы.

Один из лидеров Alt-Info Зураб Махарадзе, которого цитирует SOVA.news, обвинил в отмене регистрации грузинские власти, заявив, что "они ни к чему не могли больше придраться".

Напомним: Партия "Консервативное движение" была зарегистрирована в Грузии в 2021 году. Движение отличалось прокремлевской риторикой, а также неоднократными акциями по сожжению флагов ЕС и нападениями на ЛГБТ-мероприятия в Грузии.

ВИДЕО ДНЯ

В начале 2024 года Alt-Info устроила акцию протеста из-за "осквернения" иконы с изображением советского диктатора Сталина.

Темы: ГрузияРосcия
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