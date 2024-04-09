Повестка как месть: после инцидента с журналистом начальника ТЦК перевели на более низкую должность

Начальника Соломенского ТЦК и СП в городе Киеве перевели на более низкую должность.

Источник: Генштаб в ответе на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Согласно приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начальник Соломенского территориального центра комплектования и социальной поддержки после инцидента с журналистом "Слідство.Інфо" переведен на другое место службы".

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Детали: В Генштабе объясняют, что согласно этому решению, он будет переведен на низшую должность одного из боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Указано, что решение принято после детального рассмотрения всех обстоятельств инцидента и установленной информации.

Дословно: "Вооруженные силы Украины в своей деятельности придерживаются принципов открытости и прозрачности и подчеркивают важность совместной работы медиа и общественности по защите прав и свобод каждого гражданина Украины".

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Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо", и отправил на передовую.

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