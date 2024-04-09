Повестка как месть: после инцидента с журналистом начальника ТЦК перевели на более низкую должность
Начальника Соломенского ТЦК и СП в городе Киеве перевели на более низкую должность.
Источник: Генштаб в ответе на запрос "Украинской правды"
Дословно: "Согласно приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начальник Соломенского территориального центра комплектования и социальной поддержки после инцидента с журналистом "Слідство.Інфо" переведен на другое место службы".
Детали: В Генштабе объясняют, что согласно этому решению, он будет переведен на низшую должность одного из боевых подразделений Вооруженных сил Украины.
Указано, что решение принято после детального рассмотрения всех обстоятельств инцидента и установленной информации.
Дословно: "Вооруженные силы Украины в своей деятельности придерживаются принципов открытости и прозрачности и подчеркивают важность совместной работы медиа и общественности по защите прав и свобод каждого гражданина Украины".
Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо", и отправил на передовую.
Предыстория:
- Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.
- 6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку.
- Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом заявили, что проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", о попытках вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.