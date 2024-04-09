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Большинство депутатов финского парламента не поддерживают отправку войск в Украину

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 9 апреля 2024, 18:35
Большинство депутатов финского парламента не поддерживают отправку войск в Украину
фото - Getty Images

Финский вещатель Yle опросил депутатов парламента Финляндии относительно того, поддерживают ли они отправку войск из стран Евросоюза в Украину и большинство выступило против этого.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию финского телерадиовещателя.

Детали: Всего в опросе Yle приняли участие 103 из 200 депутатов. Только 11 законодателей поддержали направление солдат из стран ЕС на помощь Украине, если та окажется на грани военного поражения.

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Более 50 парламентариев высказались против этой идеи и более 40 не смогли определить свою позицию.

Многие парламентарии опасаются, что военное присутствие стран ЕС может эскалировать ситуацию и привести к распространению войны.

"В принципе, необходимо избегать прямой военной конфронтации между ЕС и Россией. Такой гипотетический вопрос (о возможном поражении Украины) не должен ставиться", – сказал Киммо Кильюнен, председатель парламентского комитета по иностранным делам.

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Сторонники ввода войск считают, что поражение Украины привело бы к катастрофическим последствиям в Европе. Такого мнения придерживается, в частности, депутат "Зеленых" Атте Харьянне.

"Войска стран ЕС можно было бы использовать, например, для военной подготовки. Возможно, на границах с Беларусью и Молдовой, тем самым освобождая украинские войска для других операций, а также усиливая воздушную оборону Украины. Так что здесь есть и другие варианты, кроме прямого участия войск стран ЕС в боевых действиях на передовой", – отметил депутат.

Президент Финляндии Александер Стубб ранее отмечал, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон поднял вопрос о возможности отправки западных войск в Украину в будущем.

Читайте подробно о том, как Макрон не отступается от идеи направления в Украину французских (и не только) военных.

Темы: Финляндиявойна
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