Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Валентина РоманенкоВторник, 22 октября 2024, 17:12
Генпрокурор Костин заявил об отставке
Костин. фото ОГП

После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку.

Источник: Костин в Telegram

Детали: Зеленский провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

Реклама:

Костин признал, что много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.

Он добавил, что сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

Прямая речь: "Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность.

РЕКЛАМА:

Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора".

Предистория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов установил, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
  • Сам Олейник подтвердил наличие инвалидности, но опроверг информацию журналистов о том, что получил ее незаконным путем. В то же время позже он попросил уволить его с должности.

Офис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
Офис генпрокурора
Правоохранители инсценировали убийство одесского бизнесмена, которого заказали спецслужбы РФ
Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле Селидово
Некачественная одежда для ВСУ на 1 млрд грн: ГБР и ОГП завершили расследование по Гринкевичам
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: