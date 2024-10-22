Генпрокурор Костин заявил об отставке

После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку.

Источник: Костин в Telegram

Детали: Зеленский провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

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Костин признал, что много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.

Он добавил, что сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

Прямая речь: "Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность.

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Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора".

Предистория: