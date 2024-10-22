Цифровизация, проверки, аудит: на СНБО определили, как убрать коррупцию из МСЭК
Во вторник 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, как утверждается, был принят ряд решений по устранению коррупционной составляющей из работы медико-социальных экспертных комиссий.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: Зеленский отмечает, что правоохранители доложили об установлении многих фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.
По словам президента, СНБО определил перечень решений, "которые вернут справедливость", а он утвердил их указом.
Прямая речь: "В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.
Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной".
Детали: Зеленский добавил, что поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения.
По его словам, также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.
Предыстория:
- 22 октября СБУ разоблачила руководительницу Николаевского областного МСЭК Веру Белякову на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.
- 4 октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.
- Правоохранители разоблачили в Ровно масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ровно изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн гривен в разных валютах.
- Правоохранители разоблачили председателя МСЭК Харькова, который вместе с 12 сообщниками, за 2-5 тыс. долларов предоставлял мужчинам фиктивные документы для избежания мобилизации. Правоохранители провели 89 обысков, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.