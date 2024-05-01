В ночь на 1 мая Россия била по Одессе тремя баллистическими "Искандерами"

Российские оккупационные войска в ночь на 1 мая атаковали густонаселенные районы города Одесса тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Как мы видим, сейчас враг выбрал себе ключевой целью город Одесса. Как раньше он бил (и продолжает бить) по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Конечно, это - очередное проявление кровожадного лица российского террора".

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Детали: По словам Евлаша, такие атаки РФ направлены исключительно на запугивание украинцев и дестабилизацию обстановки.

Он отметил, что Россия продолжает наносить удары баллистикой, которую очень сложно сбить.

Офицер напомнил, что только один комплекс (который уже доказал неоднократно свою эффективность в бою) способен противостоять баллистике, это Patriot.

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Поэтому Украина нуждается в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором и сохранить жизни мирных жителей.

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