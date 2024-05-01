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В ночь на 1 мая Россия била по Одессе тремя баллистическими "Искандерами"

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 10:52
В ночь на 1 мая Россия била по Одессе тремя баллистическими Искандерами
фото - "Думская"

Российские оккупационные войска в ночь на 1 мая атаковали густонаселенные районы города Одесса тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Как мы видим, сейчас враг выбрал себе ключевой целью город Одесса. Как раньше он бил (и продолжает бить) по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Конечно, это - очередное проявление кровожадного лица российского террора".

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Детали: По словам Евлаша, такие атаки РФ направлены исключительно на запугивание украинцев и дестабилизацию обстановки.

Он отметил, что Россия продолжает наносить удары баллистикой, которую очень сложно сбить.

Офицер напомнил, что только один комплекс (который уже доказал неоднократно свою эффективность в бою) способен противостоять баллистике, это Patriot.

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Поэтому Украина нуждается в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором и сохранить жизни мирных жителей.

Предыстория:

  • В ночь на среду 1 мая 2024 года в Одессе из-за ракетной атаки россиян погибли три человека, еще трое были ранены.
  • 29 апреля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. В доме (который является собственностью Международного гуманитарного университета) экс-нардепа от "Партии регионов" одиозного экс-главы ЦИК Сергея Кивалова, вспыхнул пожар. Кивалов был среди раненых в результате атаки РФ.
  • Следствие считает, что военное руководство ВС РФ сознательно ударило 29 апреля по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, чтобы убить как можно больше мирных жителей. Генпрокурор Андрей Костин обнародовал видео удара оккупантов.
  • 30 апреля в Одесской области объявили день траура.

Темы: ракетный ударОдессаВоздушные силы ВСУ
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