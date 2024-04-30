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"РФ стремилась убить как можно больше мирных людей": Костин показал момент удара по Одессе

Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 12:00
РФ стремилась убить как можно больше мирных людей: Костин показал момент удара по Одессе
фото - Силы обороны юга

Следствие считает, что военное руководство ВС РФ сознательно ударило 29 апреля по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, чтобы убить как можно больше мирных жителей.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в Facebook

Прямая речь: "Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии".

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Детали: Генпрокурор подтвердил, что удар Россия осуществила баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.

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Костин отмечает: следствие имеет основания считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.

Прямая речь: "Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов".

Что предшествовало: 29 апреля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. В доме (который является собственностью Международного гуманитарного университета) экс-нардепа от "Партии регионов" одиозного экс-главы ЦИК Сергея Кивалова, вспыхнул пожар. Кивалов был среди раненых в результате атаки РФ.

30 апреля в Одесской области объявили день траура.

Темы: Одессаракетный удар
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