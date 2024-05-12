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В Белгороде заявили о 15 погибших в результате обрушения дома

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 22:05
В Белгороде заявили о 15 погибших в результате обрушения дома
разрушенный подъезд в Белгороде, фото из Telegram губернатора

В МЧС России заявили о 15 погибших при обрушении дома в Белгороде, разбор завалов продолжается.

Источник: МЧС РФ, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

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Детали: В 18:46 МЧС России сообщило, что шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации, в воскресенье в результате обстрела пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

Обновлено: По состоянию на 22 часа количество жертв возросло до 11, из них двое детей.

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По состоянию на 23:31 в МЧС России сообщили, что извлекли тело 13-го погибшего.

Ночью 13 мая МЧС РФ сообщило, что спасатели нашли тело 14-го погибшего.

После 3 часов ночи российское МЧС сообщило, что спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов в Белгороде.

Что предшествовало: В российском Белгороде в воскресенье во время воздушной тревоги разрушен целый подъезд многоэтажки.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что 10-этажный дом в Белгороде разрушен обломками ракеты после работы ППО.

Темы: Росcиявойна
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