В Волчанске остается до 500 жителей, город под постоянным огнем, погибшая и раненые
Воскресенье, 12 мая 2024, 16:23
В Волчанске на севере Харьковской области остается до 500 жителей.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС
Прямая речь: "По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются".
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Детали: Синегубов сообщил, что в воскресенье поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске – женщина 46 лет и мужчина 74 лет.
Эти населенные пункты, как и все пункты северного приграничья Харьковщины практически круглосуточно находятся под вражеским огнем, отметил председатель ОГА.
Вместе с тем, ГСЧС сообщает о погибшей женщине 1950 года рождения в Волчанске.
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За двое суток из опасных районов Харьковщины эвакуировали более 4000 человек.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- По данным аналитиков DeepState на утро 12 мая, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.