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В Волчанске остается до 500 жителей, город под постоянным огнем, погибшая и раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 16:23
В Волчанске остается до 500 жителей, город под постоянным огнем, погибшая и раненые
разрушения в Волчанске, фото ГСЧС

В Волчанске на севере Харьковской области остается до 500 жителей.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются".

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Детали: Синегубов сообщил, что в воскресенье поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске – женщина 46 лет и мужчина 74 лет.

Эти населенные пункты, как и все пункты северного приграничья Харьковщины практически круглосуточно находятся под вражеским огнем, отметил председатель ОГА.

Вместе с тем, ГСЧС сообщает о погибшей женщине 1950 года рождения в Волчанске.

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Темы: Харьковская областьвойнаэвакуация
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