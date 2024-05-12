Зеленский о Харьковской области: Жестокие бои, оккупанты пытаются закрепиться
Президент Владимир Зеленский заявил о жестоких боях на значительной части пограничной полосы в Харьковской области и попытке оккупантов закрепиться в некоторых селах.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "В течение дня были доклады главкома, разведки, министра внутренних дел. Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы.
Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения...
В частности, в окрестностях города Волчанск ситуация очень сложная, город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных в городе, местным жителям помогают".
Детали: Зеленский отметил, что максимум эффективности должен быть проявлен сейчас каждым в Силах безопасности и обороны и местной власти.
"Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать, можешь ли выдержать удары и удержать позиции. Чтобы все так же смогли. Главное – наша стойкость и украинский результат в боях", – сказал он.
В то же время президент отметил, что донецкие направления сейчас "не менее обостренные".
Прямая речь: "Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление несмотря на все – наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времовское направления, Краматорское, Купянское".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- По данным аналитиков DeepState на утро 12 мая, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.
- Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".
- В Главном управлении разведки уверяют, что знали о графике наступления российских войск на севере Харьковщины.