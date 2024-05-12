Зеленский о Харьковской области: Жестокие бои, оккупанты пытаются закрепиться

Президент Владимир Зеленский заявил о жестоких боях на значительной части пограничной полосы в Харьковской области и попытке оккупантов закрепиться в некоторых селах.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "В течение дня были доклады главкома, разведки, министра внутренних дел. Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы.

Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения...

В частности, в окрестностях города Волчанск ситуация очень сложная, город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных в городе, местным жителям помогают".

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Детали: Зеленский отметил, что максимум эффективности должен быть проявлен сейчас каждым в Силах безопасности и обороны и местной власти.

"Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать, можешь ли выдержать удары и удержать позиции. Чтобы все так же смогли. Главное – наша стойкость и украинский результат в боях", – сказал он.

В то же время президент отметил, что донецкие направления сейчас "не менее обостренные".

Прямая речь: "Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление несмотря на все – наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времовское направления, Краматорское, Купянское".

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