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Блінкен зіграв на гітарі в одному з барів Києва

Олег Павлюк, Олена ІвашківСереда, 15 травня 2024, 00:10
Блінкен зіграв на гітарі в одному з барів Києва
фото: Michael Crowley у X

Державний секретар США Ентоні Блінкен узяв участь у виступі місцевого гурту в одному з підземних барів Києва 14 травня, виконавши пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.

Джерело: "Європейська правда", виданню Kyiv Independent цю інформацію підтвердили власники бару

Деталі: На відео, яке поширили в соцмережах увечері у вівторок, видно, як Блінкен співає і грає на гітарі разом із іншими музикантами на сцені.

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Kyiv Independent зв'язався з баром, який підтвердив, що Блінкен грав там раніше, але не зміг надати більше інформації з міркувань безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Держсекретар США не раз говорив про свою любов до музики і минулого року на одному з офіційних заходів виконав кавер на пісню Мадді Вотерса Hoochie Coochie Man.
  • Ентоні Блінкен розпочав свій візит до України вранці 14 травня. У нього були заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
  • Під час візиту державний секретар США зокрема розкрив деталі майбутньої двосторонньої угоди про безпеку з Україною.

Теми: БлінкенСШАКиїв
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