Блінкен зіграв на гітарі в одному з барів Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен узяв участь у виступі місцевого гурту в одному з підземних барів Києва 14 травня, виконавши пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.

Джерело: "Європейська правда", виданню Kyiv Independent цю інформацію підтвердили власники бару

Деталі: На відео, яке поширили в соцмережах увечері у вівторок, видно, як Блінкен співає і грає на гітарі разом із іншими музикантами на сцені.

In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK