Попытку россиян прорвать оборону на Харьковщине остановили, ситуацию немного стабилизировали − ОСГВ "Хортица"
Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на харьковском направлении, ситуацию немного стабилизировали, но бои продолжаются.
Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире марафона новостей
Прямая речь Волошина: "Сейчас в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ситуация остается обостренной, однако подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, немного ситуация стабилизирована, в частности на харьковском направлении.
Оперативная обстановка на харьковском направлении остается сложной, однако она динамично меняется. Продолжаются оборонительные бои − жестокие − на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения".
Детали: По словам спикера, за минувшие сутки на Харьковщине отбили 11 атак россиян, в частности, на направлениях Глубокое − Липцы, Лукьянцы − Липцы, Борисовка − Нескучное и Шебекино (РФ − ред.) − Волчанск.
"В районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои. Оккупанты пытаются получить там определенное тактическое преимущество. В районах Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться. Однако подразделения ВСУ не дают российским оккупантам именно там закрепиться", − заявил Волошин.
Он добавил, что Силы обороны контратакуют, наносят удары артиллерией, также там привлекли большое количество подразделений БПЛА.
"На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни и здоровья военнослужащих и уменьшения и избежания потерь были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции. Сейчас там продолжаются бои. Враг находится под постоянным нашим огневым контролем", − подытожил Волошин.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.
- Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.