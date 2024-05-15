Попытку россиян прорвать оборону на Харьковщине остановили, ситуацию немного стабилизировали − ОСГВ "Хортица"

Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на харьковском направлении, ситуацию немного стабилизировали, но бои продолжаются.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире марафона новостей

Прямая речь Волошина: "Сейчас в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ситуация остается обостренной, однако подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, немного ситуация стабилизирована, в частности на харьковском направлении.

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Оперативная обстановка на харьковском направлении остается сложной, однако она динамично меняется. Продолжаются оборонительные бои − жестокие − на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения".

Детали: По словам спикера, за минувшие сутки на Харьковщине отбили 11 атак россиян, в частности, на направлениях Глубокое − Липцы, Лукьянцы − Липцы, Борисовка − Нескучное и Шебекино (РФ − ред.) − Волчанск.

"В районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои. Оккупанты пытаются получить там определенное тактическое преимущество. В районах Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться. Однако подразделения ВСУ не дают российским оккупантам именно там закрепиться", − заявил Волошин.

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Он добавил, что Силы обороны контратакуют, наносят удары артиллерией, также там привлекли большое количество подразделений БПЛА.

"На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни и здоровья военнослужащих и уменьшения и избежания потерь были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции. Сейчас там продолжаются бои. Враг находится под постоянным нашим огневым контролем", − подытожил Волошин.

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