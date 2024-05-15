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Попытку россиян прорвать оборону на Харьковщине остановили, ситуацию немного стабилизировали − ОСГВ "Хортица"

Ирина БалачукСреда, 15 мая 2024, 11:48
Попытку россиян прорвать оборону на Харьковщине остановили, ситуацию немного стабилизировали − ОСГВ Хортица
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на харьковском направлении, ситуацию немного стабилизировали, но бои продолжаются.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире марафона новостей

Прямая речь Волошина: "Сейчас в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ситуация остается обостренной, однако подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, немного ситуация стабилизирована, в частности на харьковском направлении.

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Оперативная обстановка на харьковском направлении остается сложной, однако она динамично меняется. Продолжаются оборонительные бои − жестокие − на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения".

Детали: По словам спикера, за минувшие сутки на Харьковщине отбили 11 атак россиян, в частности, на направлениях Глубокое − Липцы, Лукьянцы − Липцы, Борисовка − Нескучное и Шебекино (РФ − ред.) − Волчанск.

"В районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои. Оккупанты пытаются получить там определенное тактическое преимущество. В районах Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться. Однако подразделения ВСУ не дают российским оккупантам именно там закрепиться", − заявил Волошин.

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Он добавил, что Силы обороны контратакуют, наносят удары артиллерией, также там привлекли большое количество подразделений БПЛА.

"На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни и здоровья военнослужащих и уменьшения и избежания потерь были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции. Сейчас там продолжаются бои. Враг находится под постоянным нашим огневым контролем", − подытожил Волошин.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
  • На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.
  • Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

Темы: Харьковская областьвойна
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