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Глава Харьковской ОВА заявил, что готовится отчетность по фортификациям в области

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 23:14
Глава Харьковской ОВА заявил, что готовится отчетность по фортификациям в области
Иллюстративное фото фортификационных сооружений - Минобороны Украины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по его поручению должно состояться заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах.

Источник: Синегубов в соцсетях

Прямая речь: "О фортификации Харьковщины. Сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений.

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Каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах".

Детали: О результатах встречи он обещает сообщить СМИ во время прессбрифинга, где представители СМИ могут задать любые волнующие общественность вопросы.

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Что предшествовало:

10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Там продолжаются интенсивные бои. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.

Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.

Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 13 мая заверил, что фортификационные сооружения вокруг города на границе с РФ построили, однако из-за постоянных обстрелов "возможно, не так плотно".

Темы: Харьковская область
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