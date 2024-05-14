Буданов: На Харьковщине ситуация стабилизируется, на Сумщине враг не активизировался

По оценке главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, ситуация с российским вторжением на Харьковщине стабилизировалась, Силы обороны будут выбивать противника с территории, на Сумщине активизации пока не наблюдается.

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона 14 мая

Прямая речь: "Сейчас продолжается фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что враг имеет значительный успех - это неправда. Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации.

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То есть противник в принципе уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашего государства.

Что касается Сумщины. Россияне на самом деле с самого начала планировали подобную операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье (город Суджа со стороны РФ), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана".

Детали: На уточняющий вопрос ведущего, когда враг может начать отступать, руководитель ГУР отметил, что противник сам по себе не отступит, его нужно выбивать. Поэтому - бои будут продолжаться. В то же время Буданов отметил, что ситуация, по состоянию на сейчас "не является какой-то катастрофической".

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По мнению главы ГУР, главная цель нынешней операции РФ в приграничье - ИПСО, чтобы создать хаос и панику.

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