Два эстонских катера в ВМС назвали "Ирпень" и "Рени"

Командование Военно-Морских Сил присвоило двум эстонским катерам названия "Ирпень" − в честь украинского города-героя и "Рени" − в честь города, порт которого находится ближе всего к Эстонской Республике.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "Катера "Ирпень" и "Рени" будут выполнять боевые задачи в том числе по защите гражданского судоходства".

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Детали: 2 мая на этих катерах подняли военно-морские флаги ВСУ.

Фото Из Facebook ВМС ВСУ

Сообщается, что в церемонии под руководством командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, кроме военных моряков, приняла участие делегация от Эстонии во главе с командующим ВМС Эстонии комодором Юри Саска.

Фото Из Facebook ВМС ВСУ

"По завершении церемонии гости имели возможность, во время перехода морем, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины", − отметили в ВМС.

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Фото Из Facebook ВМС ВСУ

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