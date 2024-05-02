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Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 2 мая 2024, 16:58
Китай грозится принять меры из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
ФЛАГИ США И КНР, AFP VIA GETTY IMAGES

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что будут принимать "необходимые меры" в ответ на новые санкции США против китайских компаний, которые помогают России покупать оружие для ведения войны в Украине.

Источник: неназванный представитель китайского МИД в комментарии AFP, "Европейская правда"

Детали: Представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что Пекин "призывает США прекратить клеветать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций".

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"Китай будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", – добавил он.

По его словам, Пекин не является "ни создателем, ни стороной" полномасштабной войны России в Украине и имеет право развивать нормальные торговые отношения со всеми странами, в том числе с РФ.

"Китай всегда решительно выступал против применения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и осуществления "юрисдикции длинного пальца", – указал он.

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Накануне министерство финансов и Государственный департамент США объявили о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Под действие американских санкций, в частности, попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.

Темы: КитайсанкцииСША
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