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В Сербии - новое правительство с пророссийским вице-премьером, на которого наложили санкции в США

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 2 мая 2024, 19:58
В Сербии - новое правительство с пророссийским вице-премьером, на которого наложили санкции в США
сербский вице-премьер Александар Вулин. фото: Getty Images

Парламент Сербии 2 мая утвердил новое правительство, вице-премьер-министром в котором является Александар Вулин, находящийся под санкциями США за сотрудничество с РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель"

Детали: За новое сербское правительство проголосовали 152 из 213 депутатов Народной скупщины, 61 депутат был против, воздержавшихся не было.

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Вучевич, лидер Сербской прогрессивной партии (СНС), в своем выступлении назвал "два краеугольных камня" внешней политики Белграда – "политическая независимость и военный нейтралитет".

Он заверил, что полноправное членство в ЕС остается стратегическим приоритетом Сербии. В то же время Вучевич подчеркнул, что Белград не откажется от дружбы с Россией, народ которой Сербия считает братским, но добавил, что то же самое касается Украины и украинского народа.

"Мы четко осудили нападение России на Украину, но мы также выразили свое несогласие с политикой санкций против Российской Федерации, к которой мы не хотим и не будем присоединяться", – сказал Вучевич.

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Министром иностранных дел в новом правительстве Сербии стал Марко Джурич, ныне посол Сербии в США. Предыдущий глава сербского МИД Ивица Дачич стал вице-премьером и министром внутренних дел. Братислав Гашич возглавит Министерство обороны Сербии.

Одним из самых противоречивых назначений правительства Вучевича стал Александар Вулин, который получил портфель вице-премьер-министра.

Ранее Вулин был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах. После этого Вулин подал в отставку с должности главы разведслужбы.

Темы: СербияРосcиясанкцииСША
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