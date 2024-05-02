У Сербії - новий уряд із проросійським віцепрем'єром, на якого наклали санкції в США

Парламент Сербії 2 травня затвердив новий уряд, віцепрем'єр-міністром в якому є Александар Вулін, що перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач"

Деталі: За новий сербський уряд проголосували 152 з 213 депутатів Народної скупщини, 61 депутат був проти, тих, хто утрималися, не було.

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Вучевич, лідер Сербської прогресивної партії (СНС), у своєму виступі назвав "два наріжні камені" зовнішньої політики Белграда – "політична незалежність і військовий нейтралітет".

Він запевнив, що повноправне членство в ЄС залишається стратегічним пріоритетом Сербії. Водночас Вучевич підкреслив, що Белград не відмовиться від дружби з Росією, народ якої Сербія вважає братнім, але додав, що те ж саме стосується України та українського народу.

"Ми чітко засудили напад Росії на Україну, але ми також висловили свою незгоду з політикою санкцій проти Російської Федерації, до якої ми не хочемо і не будемо приєднуватися", – сказав Вучевич.

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Міністром закордонних справ у новому уряді Сербії став Марко Джурич, нині посол Сербії в США. Попередній голова сербського МЗС Івиця Дачич став віцепрем'єром і міністром внутрішніх справ. Братислав Гашич очолить Міністерство оборони Сербії.

Одним із найбільш суперечливих призначень уряду Вучевича став Александар Вулін, який отримав портфель віцепрем'єр-міністра.

Раніше Вулін був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "русскім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках. Після цього Вулін подав у відставку з посади глави розвідслужби.