Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Сербії - новий уряд із проросійським віцепрем'єром, на якого наклали санкції в США

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 19:58
У Сербії - новий уряд із проросійським віцепрем'єром, на якого наклали санкції в США
сербський віцепрем'єр Александар Вулін. фото: Getty Images

Парламент Сербії 2 травня затвердив новий уряд, віцепрем'єр-міністром в якому є Александар Вулін, що перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач"

Деталі: За новий сербський уряд проголосували 152 з 213 депутатів Народної скупщини, 61 депутат був проти, тих, хто утрималися, не було.

Реклама:

Вучевич, лідер Сербської прогресивної партії (СНС), у своєму виступі назвав "два наріжні камені" зовнішньої політики Белграда – "політична незалежність і військовий нейтралітет".

Він запевнив, що повноправне членство в ЄС залишається стратегічним пріоритетом Сербії. Водночас Вучевич підкреслив, що Белград не відмовиться від дружби з Росією, народ якої Сербія вважає братнім, але додав, що те ж саме стосується України та українського народу.

"Ми чітко засудили напад Росії на Україну, але ми також висловили свою незгоду з політикою санкцій проти Російської Федерації, до якої ми не хочемо і не будемо приєднуватися", – сказав Вучевич.

ВІДЕО ДНЯ

Міністром закордонних справ у новому уряді Сербії став Марко Джурич, нині посол Сербії в США. Попередній голова сербського МЗС Івиця Дачич став віцепрем'єром і міністром внутрішніх справ. Братислав Гашич очолить Міністерство оборони Сербії.

Одним із найбільш суперечливих призначень уряду Вучевича став Александар Вулін, який отримав портфель віцепрем'єр-міністра.

Раніше Вулін був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "русскім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках. Після цього Вулін подав у відставку з посади глави розвідслужби.

Теми: СербіяРосіясанкціїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Сербія
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
Президент Сербії анонсував відставку прем'єрки після семи років на посаді
Politico: Західна розвідка вважає, що РФ використала сербського агента для проникнення в органи ЄС
Останні новини
08:23
Росіяни втратили ще понад 1300 своїх військових на тлі наступів на Харківщині
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: